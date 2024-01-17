Эксперт по зимнему плаванию Лосев дал советы по купанию в проруби на Крещение

Крещенские купания традиционно пройдут в ночь с 18 на 19 января.

По словам председателя Федерации зимнего плавания в Москве Антона Лосева, далеко не всем стоит окунаться в ледяную воду на Крещение. В первую очередь речь идет о людях, страдающих от различных хронических заболеваний, в том числе проблем с сердцем и скачков давления.

«Когда острая фаза болезни, допустим, простуды, тоже не стоит этого делать. В таком случае купание точно не пойдет на пользу. Человек опускается в ледяную воду и это очень большой стресс. Если организм к нему не готов, со здоровьем что-то может случиться», — предупредил эксперт.

Также при отсутствии серьезных ограничений по здоровью важно за несколько дней начать подготовку к окунанию в проруби. Сперва это может быть контрастный душ, а когда тело начнет привыкать к низким температурам, стоит перейти на душ и обливание лишь холодной водой, посоветовал Антон Лосев.

«Если есть возможность, лучше заранее съездить в специальные места — домики моржей, базы купания или купели, и там окунуться. Там температура воды сейчас не нулевая, а порядка +5-6 °C. И там есть люди, которые этим занимаются давно, они могут что-то объяснить, как-то подстраховать», — объяснил специалист.

Он добавил, что для безопасного купания не стоит окунаться в ледяную воду с головой, иначе может возникнуть недомогание из-за резкого сужения сосудов. После купания важно быстро вытереться и переодеться, еще желательно отогреться в теплом помещении и выпить горячий чай, приводит слова Антона Лосева радио Sputnik.

Где в Краснодарском крае можно окунуться на Крещение в 2024 году — читайте в нашей статье.