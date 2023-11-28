Эксперт Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла в России

Последние несколько месяцев на рынке наблюдаются скачки цен на товары и услуги.

Экономист Георгий Остапкович отметил, что после подорожание бензина и курицы могут поднять цены на гречку и масло.

«Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю. По данным на 20 ноября она была 0,2%. Причем этот показатель упал после 0,3% и 0,28% в неделю. В году 52 недели, если инфляция будет расти по 0,3%, получим 16-17% годовых, если по 0,2%, то выйдет 11% годовых, что значительно выше 4%, к которым стремится Центробанк», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, такая ситуация на рынке приводит к неопределенности в экономике. Вследствие этой тенденции предприниматели не могут построить бизнес-план, а потребители — распределить ресурсы. Он добавил, что пока неизвестно — какая будет ситуация с ценами на такси, метро и услуги здравоохранения, сообщает телеканал «360».

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