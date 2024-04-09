Эксперт Муртазин объяснил, как не переплатить за хороший смартфон

Одна из самых частых ошибок при покупке мобильного устройства — переплата за дизайн и бренд.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, покупатели нередко ошибаются, когда считают, что хороший смартфон не может стоить дешево.

«Люди зачастую переплачивают за дизайн и марку. Если вы выбираете условный iPhone, за марку вы переплачиваете как минимум 30-35%. Это люксовый товар, как сумка, которую можно купить от модного бренда или от более массового», — объяснил эксперт.

При выборе устройства важно понимать, для каких задач оно приобретается, чтобы подобрать наиболее оптимальные характеристики, отметил Муртазин. Так покупатель не будет переплачивать за функции, которые ему не требуются.

«Сегодня базовые функции любого смартфона — звонки, мобильный интернет — плюс-минус одинаковые. Но, например, в зависимости от места, где вы живете, вам может быть нужна или не нужна агрегация частот. Она может понадобиться в крупных городах, чтобы мобильный интернет был максимально быстрым. А в некоторых регионах она не нужна. Об этом тоже стоит позаботиться, узнать. Это реальная экономия», — рассказал аналитик.

Самое главное — перед покупкой гаджета найти как можно больше информации о различных моделях, чтобы был простор для выбора, добавил специалист.

«Просто надо читать про устройство, смотреть, сравнивать, благо информации огромное количество. И тогда можно будет выбрать то, что устроит именно вас, подойдет под ваши конкретные задачи, сценарии использования», — цитирует Эльдара Муртазина радио Sputnik.

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