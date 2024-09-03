Эксперт Малоземов рассказал, как продлить свежесть продуктов в холодильнике

Чтобы продлить свежесть продуктов, их необходимо правильно хранить. Об этом рассказал автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов.

По его мнению, перед тем, как убрать овощи и фрукты в холодильник, не нужно их мыть, иначе можно лишить их воска естественного или нанесенного искусственным образом. Он защищает плоды от потери влаги, развития на них различной флоры и тем самым продлевает их срок хранения. Лучше аккуратно сложить фрукты и овощи в чистые полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры, выстеленные сухими бумажными полотенцами — это поможет предотвратить потерю влаги и вместе с тем — сырости.

А вот корнеплоды стоит помыть, чтобы очистить их от земли, а затем вытереть насухо.

«Если мы говорим про картошку, морковку, свеклу, то здесь актуальнее противоположная тактика. Потому что когда мы кладем все это с землей в холодильник на хранение, то она становится источником притягивания влажности, и там образуется такая неприятная грязь, которая становится благотворной средой для развития плесени и других гнилостных микроорганизмов», — объяснил Малоземов.

Чтобы сохранить свежесть зелени, ее лучше всего завернуть в мокрую ткань или мокрые бумажные полотенца, либо поставить в банку с небольшим количеством воды на дне, рассказал ведущий программ в интервью радио Sputnik.

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