Эксперт Малоземов: мыть курицу перед приготовлением опасно для жизни

Поверхность мяса может содержать сальмонеллу, листерию и другие микробы.

Как сообщил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов, опыты показали, что при мытье курицы в воздухе образуются микрокапли, которые парят в воздухе кухни и оседают на все возможные поверхности.

«Это не какая-то выдумка, это результаты научных экспериментов. Те же самые эксперименты показали, что на самом деле гораздо безопаснее курицу не мыть, а обтирать просто бумажными салфетками», — отметил эксперт.

Он добавил, что в мытье мяса перед готовкой нет необходимости, поскольку оно пройдет обработку жаром в духовке, на сковородке или в кастрюле.

Малоземов советует прислушаться к науке и не мыть курицу. Он отметил, что на птицефабриках мясо проходит тщательную обработку перед упаковкой. Это делают для того, чтобы продукт дольше оставался свежим.

«Мой рецепт такой: я покупаю упакованную разделанную курицу, какие-нибудь голени или бедра от крупных производителей, от известных марок и не мою, а действительно, как советует нам наука, обтираю бумажными полотенцами. Это, кстати, устраняет и лишнюю влагу, которая препятствует красивому зажариванию корочки, дальше термически обрабатываю и ничего не боюсь», — цитирует эксперта радио Sputnik.

