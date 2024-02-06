Эксперт Курочкин: блокировка VPN-сервисов — бесконечная борьба

С 1 марта будет действовать закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом работу всех VPN-сервисов ограничивать не будут. Запрет коснется только сервисов, угрожающих безопасности функционирования интернета.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отметил, что каждый сайт можно заблокировать, так как у него есть конкретный адрес. У крупных VPN-сервисов целый перечень серверов. Так, могут запускаться и новые, эксперт подчеркнул, что это бесконечная борьба. По словам Курочкина, эти сервисы будут искать другие способы предоставлять услуги клиентам.

Тем не менее, отметил специалист, блокировка не бесполезна, так как гораздо меньше юзеров стали пользоваться запрещенными соцсетями. По его мнению, после блокировки VPN-сервисов уйдет еще часть пользователей, а блогеры смогут перейти на отечественные платформы, сообщает телеканал «360».

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