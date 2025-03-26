Эксперт Кадаков: автолюбители должны быть более внимательными из-за мотоциклов

С наступлением тепла на дороги возвращаются мотоциклисты, которые могут создавать опасные ситуации для других участников движения. Об этом напомнил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что водителям автомобилей стоит стать еще внимательнее за рулем. Например, перестраиваясь в другой ряд, не нужно превышать скорость — это поможет предотвратить столкновение с мотоциклистом, если тот вдруг откуда-то выскочил.

Также автовладельцу нужно быть осторожнее, если он решил открыть дверь машины будучи в пробке — в этот момент между авто может проезжать мотоцикл, а значит, высока вероятность ДТП с тяжелыми последствиями.

«Надо понимать, что мотоциклист меньше по физическим размерам, его труднее разглядеть в потоке, он теряется. Даже если водитель на авто выезжает, например, из двора, где видимость ограничена, мотоциклиста тяжелее идентифицировать», — отметил Кадаков.

Особенно осторожным нужно быть в темное времени суток, так как не всегда по одной горящей фаре можно понять, что по дороге едет мотоцикл — он может сливаться с общим потоком транспорта, добавил эксперт в интервью радио Sputnik.

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