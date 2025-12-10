Эксперт Горелов: следующую пандемию может вызвать птичий грипп

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов считает, что следующая пандемия, вероятность которой обсуждают в ВОЗ, будет вызвана птичьим гриппом.

Еще в 2024 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили возможность появления вируса, который может быть в 20 раз смертельнее COVID-19.

«Я больше чем уверен, что она как раз будет связана с вирусом гриппа птиц. Этот возбудитель, к счастью, до людей пока не добрался, только у лиц, которые ухаживают за птицами», — отметил Горелов в ходе пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты».

Он добавил, что вирус может мутировать, а также приобретать новые свойства. Горелов пояснил, что основная опасность вируса гриппа птиц заключается в высокой летальности.

По словам ученого, сейчас развитие биологии и иммунологии позволяет говорить о перспективах в борьбе с подобными вызовами.

Уже существует вакцина от этого вируса для птиц. Создание такой вакцины для людей тоже возможно, благодаря платформам для разработки препаратов, сообщает ТАСС.

