Эксперт Дмитриев раскрыл секреты разумной экономии на маркетплейсах

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев рассказал о способах экономии при покупках на маркетплейсах, включая сравнение цен, отслеживание реальных скидок, использование платежных инструментов площадок, применение промокодов и участие в программах лояльности.

По словам специалиста, стоит сравнивать стоимость одинаковых товаров на разных площадках, учитывая не только цену, но и сроки доставки, отзывы покупателей и возможность постоплаты.

«Сезонные и акционные скидки действительно могут быть способом покупки необходимого товара по сниженной цене. Однако нередко перед периодом ожидаемых скидок цена на товар завышается, и итоговая скидка может быть незначительной», — отметил эксперт.

Для отслеживания реальных скидок в период распродаж Дмитриев рекомендовал заранее составить список планируемых покупок и добавить их в корзину, что позволит оценить фактическое снижение цены.

Также эксперт указал на преимущества использования платежных инструментов маркетплейсов, которые часто предлагают более низкие цены и кэшбэк. При этом он предупредил о необходимости регистрироваться только на официальных сайтах площадок во избежание мошенничества.

Кроме того, Дмитриев рассказал о возможностях экономии с помощью промокодов, которые можно получить как на самих маркетплейсах, так и на сторонних агрегаторах скидок. Он указал на различие между бонусами продавца, которые можно потратить только на его товары, и бонусами маркетплейса, применимыми у разных продавцов и в партнерских сервисах.

Завершая рекомендации, эксперт посоветовал использовать банковские программы лояльности, которые часто сотрудничают с маркетплейсами, а также обращать внимание на специальные предложения от платежной системы «МИР» и СБП, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: семь простых правил осознанного потребления.

Подпишись, здесь всегда интересно.