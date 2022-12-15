Эксперт дал прогноз на финал чемпионата мира по футболу в Катаре

В финале чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся Аргентина и Франция. Матч пройдет 18 декабря.

Спортивный журналист Станислав Рынкевич уверен, что обе команды-финалиста имеют равные шансы на победу.

«Мы уже видели этот матч на чемпионате мира в России. Тогда он оставил очень хорошее впечатление: игра была яркой, и Аргентина тогда была одним из самых сложных соперников для Франции на пути к Кубку мира. Получается своеобразный ремейк, и он интересен тем, что Аргентина стала сильнее по сравнению с тем чемпионатом», — считает Рынкевич.

Эксперт отметил, что Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Антуан Гризманн одни из лучших игроков этого турнира. Он отметил, что ждет в финале ЧМ фееричную и продуктивную игру.

Журналист также высказался о матче за 3 место, в котором 17 декабря встретятся Марокко и Хорватия. Рынкевич считает, что у Марокко будет больше мотивации и благодаря ей они победят.

«Для Марокко это шанс выиграть бронзовые медали, этого никогда не было в их истории. И, конечно, это может быть победа не только для них, но и для всего континента», — цитирует журналиста радио Sputnik.

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