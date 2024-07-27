Эксперт Чудновский: стоимость на ЖД и авиабилеты с 1 августа вырастет на 20-50%

Столь мрачный прогноз на последний месяц лета сделал профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский.

По его словам, больше всего в конце курортного сезона вырастет цена на авиабилеты: на внутренних рейсах рост составит около 30%, на международных — примерно 50%. Виной тому скандальное решение Росавиации, которое предусматривает резкое повышение ставки сборов с авиаперевозчиков, считает Чудновский. Его слова цитирует Финансы Mail.ru.

Прогнозы аналитика говорят, что стоимость железнодорожных билетов с 1 августа тоже значительно вырастет. Чудновский предупреждает, что проезд в поездах дальнего следования в вагонах повышенного комфорта (СВ и купе всех категорий) подорожает где-то на 20%, если сравнивать цены на билеты в начале и конце лета 2024 года.

Читайте также: Билет с пересадкой в поезде можно купить на курорты Краснодарского края.