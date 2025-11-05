Эксперт Быханов: спорт спасает от депрессии и выгорания на работе

Работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы сотрудники регулярно занимались спортом — это поможет повысить производительность труда.

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов рассказал, что, согласно исследованиям, активные люди страдают депрессией на 30% реже, чем малоподвижные.

Занимающиеся спортом сотрудники обладают хорошей памятью, реакцией, а также лучше концентрируют внимание. Эксперт отметил, что физическая активность повышает уровень энергии, снижая при этом утомляемость, что улучшает производительность труда.

«Регулярные тренировки помогают сотрудникам легче переносить рабочие нагрузки, избегать конфликтов и быстрее восстанавливаться после напряженных рабочих периодов», — отметил Быханов.

Эксперт считает, что компании должны продвигать здоровый образ жизни и занятия спортом среди сотрудников путем внедрения различных мер — корпоративные занятия и мероприятия, абонементы в фитнес-клубы и бассейны, а также создание условий для тренировок на рабочем месте, сообщает радио Sputnik.

