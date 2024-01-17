Эксперт Брижак: за 2024 год жилье в Краснодарском крае может подорожать на 15%

Хорошая финансовая устойчивость поможет девелоперам пережить низкий покупательский спрос, сообщил основатель сервиса по подбору недвижимости Илья Брижак.

По словам эксперта, в Краснодарском крае, несмотря на снижение покупательского спроса, цены на недвижимость не будут уменьшаться.

«Сейчас условия немного ужесточаются, и покупательский спрос падает. Он продолжит падать. Но на стоимость жилья это никак не повлияет. Могу сказать, что 2020 и 2021 годы для наших девелоперов были рекордными. Они набрали хороший оборот и финансовую устойчивость, благодаря которой смогут «пережить» такой покупательский спрос. Свой ценник они снижать не будут, чтобы увидеть новые условия с 1 июля, зайти с ними в новые условия рынка. То есть ожидать снижения цен точно не стоит», — рассказал Илья Брижак в эфире программы «Детали» на телеканале «Кубань 24».

Он добавил, что за 2024 год стоимость жилья на Кубани может вырасти на 15%.

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