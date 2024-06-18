Эксперт Бондаренко рассказал, как правильно открывать купальный сезон

Контраст температур в воде может быть вреден для сердечно-сосудистой системы, поэтому открывать купальный сезон нужно с определенными мерами предосторожности.

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал, что вода прогревается слоями, после чего они перемешиваются, в чем и состоит опасность.

«Контраст температур может вызвать, самое простое, судорогу, то есть мышечный спазм, а самое нехорошее ― спазм сосудистой системы. Поэтому надо очень осторожно относиться к температуре воды», ― предупредил Бондаренко.

По словам специалиста, первое купание надо выполнять в три этапа. Так, перед заходом в воду надо немного постоять, не перегреваясь на солнце. Затем выполнить несложные упражнения, например, приседания, вращение кистями, руками, стопами, ходьба на три-четыре минуты. Это нужно, чтобы активизировать сердечно-сосудистую систему и исключить возможность сосудистого спазма.

«После этого потихонечку по водичке походили, зашли по колено, облили руки, ноги, умылись, постояли, сделали полтора-два шага вперед, три-четыре раза окунулись и вышли из воды», ― посоветовал эксперт.

Через полторы-две минуты уже можно начинать второй этап, рассказал врач. Для этого надо проплавать две-четыре минуты, окунуться с головой, выйти на берег и высохнуть.

«Третий этап купания может продолжаться и 10-15 минут, и какие-то даже более длительные заплывы могут быть. Мы не будем ощущать дискомфорта от воды, нам будет приятно, и мы можем в этой воде находиться практически до получаса», ― цитирует реабилитолога радио Sputnik.

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