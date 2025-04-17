Эксперт Бондарь рассказал, на какие фразы надо обратить внимание в квитанции ЖКХ

Коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, электроснабжение и газ — должны рассчитываться по показаниям индивидуальных приборов учета. Однако не все управляющие компании отличаются добросовестностью, отметил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, УК должны рассчитывать плату на основе методических рекомендаций и фактически понесенных расходов. При этом жильцы домов нередко сталкиваются с появлением в квитанциях каких-то новых услуг или дублированием уже оплаченных позиций.

Кроме того, управляющая компания обязана предоставлять отчет о проделанных работах. А графы с размытыми формулировками, например, «Дополнительные услуги», «Обслуживание оборудования» или «Прочее» без указания конкретного содержания и объема работ должны вызывать настороженность.

«Примеры включают в себя плату за домофон, охрану, консьержа, радиоточку или телевидение. Все они должны оплачиваться лишь при наличии согласия собственников, оформленного решением общего собрания. Если такого решения нет, требовать деньги за эти услуги нельзя», — объяснил специалист.

Также в квитанции стоит проверять, не были ли изменены реквизиты получателя или название УК без официального уведомления. В отдельных случаях подобное может говорить о подмене оригинальных документов на фальсифицированные, особенно, если указанные новые реквизиты ведут на счет физлица или ИП, которые не имеют никакого отношения к управлению домом. В такой ситуации необходимо обращения в надзорные органы, заключил Бондарь в разговоре с RT.

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