Эксперт Баженов: в России после снижения оптовые цены на бензин вновь вырастут

Под воздействием сезонного фактора стоимость бензина в опте снизилась, однако ожидается, что с марта следующего года цены на топливо опять возрастут.

В опте бензин подешевел на 15%, достигнув годового минимума. Однако, по мнению руководителя аналитического центра «Независимый топливный союз» Григория Баженова, в розничном сегменте практически не произошло значительных изменений стоимости.

«Если мы и регистрируем снижение цен, то в районе нескольких десятков копеек максимум. То есть речь идет о 10-15 копейках, не более того», — отметил эксперт.

По словам специалиста, в декабре всегда наблюдается нижний предел цен на топливо. Это сезонная тенденцией, поскольку спрос всегда снижается в этот период при сохранении того же объема предложения.

«Иногда оно даже возрастает, потому что нужно определенные мощности освободить перед выходом на праздники и, соответственно, цены обычно снижаются в декабре. Это абсолютная норма, ничего такого здесь нет», — объяснил Григорий Баженов.

Эксперт отметил, что, как и в прошлом году, доступна система лояльности, которая позволяет получить скидку до 2-3 рублей с литра при заправке на определенную сумму. Это основой механизм для снижения цен на розничном рынке.

По словам Баженова, следующий цикл повышения цен ожидается с марта. Дальнейшие изменения будут зависеть от типичной или атипичной динамики: в первом случае цены в течение года вырастут в пределах инфляции, во втором — превысят инфляцию, сообщает телеканал «360».

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