Эксперимент по легализации гостевых домов распространили на Адыгею

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, распространяющий легализацию гостевых домов еще на четыре региона, в числе которых Республика Адыгея.

Инициатива также будет действовать в Бурятии, Астраханской и Нижегородской областях.

С 1 января 2026 года в рамках эксперимента в пилотных регионах владельцы гостевых домов будет не смогут оказывать услуги без регистрации в специальном реестре, а также размещать объявления о предоставлении услуг без указания идентификационного номера. Для новых регионов изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории республик Алтай, Дагестан и Крым, а также в Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, на федеральной территории «Сириус» и в Севастополе. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации гостевых домов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперимент по легализации гостевых домов на Кубани начали 1 ноября. В регионе почти 5 тыс. гостевых домов, в них ежегодно отдыхают 5,5 млн человека. Региональный закон позволит предпринимателям легализовать бизнес, повысит качество услуг и уровень безопасности туристов, а также обеспечит поступление налогов в бюджет.

