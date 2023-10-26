Экскурсионный автобус сгорел дотла по дороге на Большой Ахун в Сочи

ЧП случилось вечером 25 октября в Хостинском районе курорта, по дороге на Большой Ахун.

По словам очевидцев, экскурсионный микроавтобус Mercedes загорелся во время движения и в считанные минуты сгорел дотла.

Очевидцы и пассажиры пытались помочь водителю горящего автомобиля, но не помог даже огнетушитель, сообщают в соцсетях свидетели пожара.

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