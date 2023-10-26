Экскурсионный автобус сгорел дотла по дороге на Большой Ахун в Сочи
Происшествия
26.10.2023 07:43
ЧП случилось вечером 25 октября в Хостинском районе курорта, по дороге на Большой Ахун.
По словам очевидцев, экскурсионный микроавтобус Mercedes загорелся во время движения и в считанные минуты сгорел дотла.
Очевидцы и пассажиры пытались помочь водителю горящего автомобиля, но не помог даже огнетушитель, сообщают в соцсетях свидетели пожара.
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