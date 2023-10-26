Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Экскурсионный автобус сгорел дотла по дороге на Большой Ахун в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekskursionnyj-avtobus-sgorel-dotla-po-doroge-na-bolshoj-ahun-v-sochi
Экскурсионный автобус сгорел дотла по дороге на Большой Ахун в Сочи
Фото t.me/sochitypical

ЧП случилось вечером 25 октября в Хостинском районе курорта, по дороге на Большой Ахун.

По словам очевидцев, экскурсионный микроавтобус Mercedes загорелся во время движения и в считанные минуты сгорел дотла.

Очевидцы и пассажиры пытались помочь водителю горящего автомобиля, но не помог даже огнетушитель, сообщают в соцсетях свидетели пожара.

Читайте также: загоревшиеся штабели досок 4 часа тушили в промзоне Новороссийска.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях