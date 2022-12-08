Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий в 2017 году купил элитный бизнес-джет Gulfstream G650, вмещающий 18 человек.
По информации СМИ, он заказал эксклюзивную версию самолета, не имеющую аналогов. Gulfstream доставили в Краснодар в 2018 году.
Широкую известность бизнес-джет Сергея Галицкого получил в 2021 году. После взлета из аэропорта Краснодара командир воздушного судна подал сигнал бедствия. Самолет сделал круг и успешно приземлился в аэропорту краевого центра. Предварительно, в системе судна произошел сбой.
После этого бизнес-джет Галицкого совершал полеты в западной Европе. Известно, что последний рейс на нем совершили 31 января — из Милана в Фарнборо, который расположен неподалеку от Лондона. За это время Gulfstream G650 не совершил ни одного вылета.
Великобритания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, принадлежащих россиянам, сообщает «КП-Кубань».
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