Экс-жена экс-вратаря «Краснодара» Сафонова рассказала о его мизерной зарплате

О судебных претензиях к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову рассказала представитель его бывшей жены Анастасии, Ксения Казачек.

У супругов в июне 2021 года родилась дочь Майя, а осенью пара рассталась.

«Анастасия была с Матвеем в долгих отношениях, тогда у него не было хороших контрактов, больших финансовых возможностей. Такая ситуация продолжалась длительный период: много лет он зарабатывал около 7 тыс. рублей в месяц. Хочу отметить, что Анастасия никогда ни в чем не нуждалась — ее семья всегда имела достаток», — рассказала Казачек.

По ее словам, сейчас экс-супруга футболиста хочет защитить права их дочери, которая родилась по обоюдному согласию и желанию родителей. Открыв счет на ребенка, она показала свои намерения заботиться о его будущем.

Деньги, которые будут копиться с алиментов, можно будет направить на обучение девочки или на недвижимость, которая будет принадлежать только ей.

Также Казачек отметила, что мать долгое время обеспечивает ребенка самостоятельно, а деньги, которые переводит отец, перечисляет на счет ребенка, в том числе чтобы обезопасить себя от претензий со стороны Сафонова, сообщает Sport24.

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