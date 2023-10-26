Экс-вице-губернатор Кубани Хатуов покинул пост директора «Мантера-Групп»

После ухода Джамбулата Хатуова компанию возглавил Вадим Трукшин.

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Джамбулат Хатуов с 2002 года был главой Успенского района и исполняющим обязанности главы Армавира. В 2008 году он стал заместителем мэра и и. о. главы Сочи. В январе 2009 года его назначали первым вице-губернатором Краснодарского края. В 2016 году Хатуов стал замминистра сельского хозяйства, в 2021 году его от должности освободили. Директором ООО «Мантера-Групп» экс-замглавы Кубани назначили в марте 2022 года — на этом посту он сменил Романа Баталова.

Компанию зарегистрировали в 2021 году в Сириусе. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам недвижимости.

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