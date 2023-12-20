Экс-участница «Дома 2» Юлия Ефременкова купила три квартиры в Краснодарском крае

Бывшая героиня скандального реалити-шоу «Дом 2» 19 декабря сообщила поклонникам, что получила право собственности на три квартиры в Краснодарском крае.

До этого девушка купила жилье в столице для своих детей. На вопросы поклонников, как ей удалось купить столько квартир за короткий срок, Ефременкова сказала, что взяла несколько в ипотеку. Выплачивать ее она может, потому как стала хорошо зарабатывать.

Девушка занимается блогерством, а также продажей женской одежды на одной из отечественных торговых площадок.

По словам девушки, она вкладывает деньги в недвижимость, чтобы потом сдавать в аренду приобретенные квартиры и получать дополнительный доход. Она также подчеркнула, что ей приходится рассчитывать только на свои силы и стараться ради благополучия сыновей, сообщает «Вокруг ТВ».

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