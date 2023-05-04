Экс-тренер ФК «Краснодар» Сергей Гуренко о плате за попадание в состав: это просто вранье

Бывший форвард «Краснодара» Юрий Мовсисян заявил о денежной схеме попадания в состав при тренере Славолюбе Муслине. Его коллега тренер Сергей Гуренко опроверг слова нападающего.

Гуренко в 2013 году работал в штабе Муслина в «Краснодаре». Мовсисян выступал за «быков» с 2011 по 2012 год. По словам бывшего форварда «горожан», он бы играл при Муслине, если бы платил за попадание в состав.

«Я в это не верю. Со Славой столько лет работал, очень благодарен этому человеку и за тренерскую учебу, и за работу с ним в качества игрока», — сказал Гуренко.

По его словам, при Муслине не могло возникнуть подобной ситуации. Белорусский специалист предположил, что требование заплатить могло быть «подставой от агентов» игрока, сообщает «Матч ТВ».

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