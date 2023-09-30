Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector высказал мнение, что «Украине конец», и Россия может освободить еще пять областей Украины.

По мнению бывшего американского разведчика, Россия параллельно с уничтожением остатков ВСУ освободит еще пять территорий: Николаев, Харьков, Одессу, Днепропетровск и Сумы.

Кроме того, Риттер уверен, что Украину в дальнейшем ждет разделение по «плану Моргентау» [предложенная в 1944 году министром финансов США Генри Моргентау программа послевоенного преобразования Германии, которая предусматривала расчленение страны и переход важных промышленных районов под международный контроль — ред.].

Кроме того, в День воссоединения новых регионов с Россией в подобном ключе высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

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