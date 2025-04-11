Экс-повар из Краснодара получил 16 лет за подготовку терактов по указу СБУ

Преступление пресекли сотрудники ФСБ России. Второй Западный окружной военный суд Москвы 10 апреля вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Краснодара Вадима Чалого, которого обвиняли в трех покушениях на теракты и незаконном обороте взрывных устройств.

По данным следствия, Чалый в Москве познакомился на одном из сайтов по поиску работы с неизвестным, который представился директором транспортной компании. Он предложил для прохождения испытательного срока выполнить несколько поручений. Незнакомец поручил купить GPS-трекеры и химические реагенты якобы для принадлежащих его фирме машин, а также получить несколько посылок от курьера из Саратовской области и передать их курьерам в Москве.

Чалый выполнил поручение и передал курьерской службой три посылки с надписью «подарки от сослуживцев» со взрывными устройствами, которые предназначались трем полковникам ВС РФ. В устройства были вмонтированы аккумуляторы смартфонов, они должны были сработать при телефонном звонке. Полковники Минобороны РФ в тот момент находились в командировках, поэтому посылки не открыли. Экспертиза установила, что мощности аккумуляторов оказалось недостаточно для их активации.

Известно, что Вадим Чалый ранее работал поваром в Краснодаре, писал песни и сочинял рэп. Также выяснилось, что в июле 2024 года при задержании у Чалого нашли марихуану, его осудили за незаконный оборот наркотиков. После этого он взял 1 млн рублей кредитов, а чтобы не платить их, пользовался чужими банковскими картами.

Подозреваемого задержали 24 июня 2024 года. Во время следствия он полностью признал вину и сказал, что до последнего не осознавал, что сотрудничает с агентом СБУ. По словам обвиняемого, он согласился отправить посылки ради денег и не догадывался о их содержимом. Обвиняемый сказал, что за отправку посылок ему обещали 4-5 тыс. рублей, а заплатили около 2 тыс. рублей.

Суд назначил Вадиму Чалому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штраф в размере 500 тыс. рублей, пишет «Ъ».

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На Кубани оперативники обнаружили пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные парфюмерные наборы. Посылки со взрывчаткой обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники ФСБ России. Экспертиза установила, что взрывные устройства были приведены в боевую готовность и должны были сработать во время открытия посылки.

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