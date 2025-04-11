Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Экс-повар из Краснодара получил 16 лет за подготовку терактов по указу СБУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-povar-iz-krasnodara-poluchil-16-let-za-podgotovku-teraktov-po-ukazu-sbu
Экс-повар из Краснодара получил 16 лет за подготовку терактов по указу СБУ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники ФСБ России. Второй Западный окружной военный суд Москвы 10 апреля вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Краснодара Вадима Чалого, которого обвиняли в трех покушениях на теракты и незаконном обороте взрывных устройств.

По данным следствия, Чалый в Москве познакомился на одном из сайтов по поиску работы с неизвестным, который представился директором транспортной компании. Он предложил для прохождения испытательного срока выполнить несколько поручений. Незнакомец поручил купить GPS-трекеры и химические реагенты якобы для принадлежащих его фирме машин, а также получить несколько посылок от курьера из Саратовской области и передать их курьерам в Москве.

Чалый выполнил поручение и передал курьерской службой три посылки с надписью «подарки от сослуживцев» со взрывными устройствами, которые предназначались трем полковникам ВС РФ. В устройства были вмонтированы аккумуляторы смартфонов, они должны были сработать при телефонном звонке. Полковники Минобороны РФ в тот момент находились в командировках, поэтому посылки не открыли. Экспертиза установила, что мощности аккумуляторов оказалось недостаточно для их активации.

Известно, что Вадим Чалый ранее работал поваром в Краснодаре, писал песни и сочинял рэп. Также выяснилось, что в июле 2024 года при задержании у Чалого нашли марихуану, его осудили за незаконный оборот наркотиков. После этого он взял 1 млн рублей кредитов, а чтобы не платить их, пользовался чужими банковскими картами.

Подозреваемого задержали 24 июня 2024 года. Во время следствия он полностью признал вину и сказал, что до последнего не осознавал, что сотрудничает с агентом СБУ. По словам обвиняемого, он согласился отправить посылки ради денег и не догадывался о их содержимом. Обвиняемый сказал, что за отправку посылок ему обещали 4-5 тыс. рублей, а заплатили около 2 тыс. рублей.

Суд назначил Вадиму Чалому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штраф в размере 500 тыс. рублей, пишет «Ъ».

Читайте также: ФСБ перехватила бомбы, замаскированные под посылки участникам СВО на Кубани. Украинские спецслужбы готовили серию покушений на участников спецоперации в восьми регионах РФ с помощью посылок с закамуфлированными под парфюм взрывными устройствами.

На Кубани оперативники обнаружили пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные парфюмерные наборы. Посылки со взрывчаткой обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники ФСБ России. Экспертиза установила, что взрывные устройства были приведены в боевую готовность и должны были сработать во время открытия посылки.

Подпишись, здесь всегда интересно

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях