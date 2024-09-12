Экс-нападающего «Кубани» Джибриля Сиссе обвинили в налоговых махинациях

Французский форвард выступал за краснодарский клуб с июля 2013-го по январь 2014 года.

Экс-нападающему «Кубани» Джибрилю Сиссе грозит один год условно и штраф в размере 100 тыс. евро. Такое наказание запросила у суда прокуратура для 43-летнего футболиста. Его обвинят в налоговых махинациях и нецелевом использовании корпоративных активов.

Ожидается, что решение суда по данному делу огласят 13 ноября, сообщает «Чемпионат».

За полгода, которые Джибриль Сиссе провел в стане «Кубани», он сыграл 25 матчей, забив пять мячей и совершив одну результативную передачу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам Сиссе, в России самые красивые женщины.