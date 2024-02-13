Экс-муж погибшей в ДТП с участием Собчак женщины заявил об отсутствии помощи

Смертельная авария с участием телеведущей Ксении Собчак произошла 9 октября 2021 года на трассе из Красной Поляны.

Машина, в которой ехала Ксения Собчак, на большой вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину. Виновником аварии суд признал водителя машины, в которой ехала Собчак — 40-летнего Олега Цоя. В аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Спустя более чем 2 года после аварии бывший муж погибшей в ДТП женщины Антон Тарасов рассказал о том, что он не получил той материальной помощи от Собчак, на которую рассчитывал.

«Что касается помощи, которая больше всего всех волновала, я для себя понял, что это слово использовалось для переключения внимания общественности», — заявил экс-муж погибшей женщины.

По словам мужчины, сразу после аварии Ксения Собчак предлагала помочь дочери погибшей — нанять шестилетней девочке психолога и устроить «в хорошую школу».

«Нам помогали учителя в садике, воспитатели дочке помогали общением. Я лично ни одной копейки не взял, ни одной услуги не принял… Я тогда заявил о компенсации 2 млн долларов. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки», — сказал Антон Тарасов.

В результате мужчина смог отсудить 300 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, пишет Starhit.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 9 октября 2021 года. На автодороге Адлер — Альпика Сервис столкнулись Mercedes, в котором Ксения Собчак ехала в аэропорт после мероприятия в Красной Поляне, и Volkswagen. В результате ДТП на месте от полученных травм погибла 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова, которая находилась в Volkswagen. Ее муж Антон Тарасов рассказал, что водитель Mercedes Олег Цой выплатил их дочке 300 тыс. рублей, как пострадавшей стороне.

При этом экс-муж погибшей в ДТП с Собчак в Сочи потребовал с телеведущей 2 млн долларов. Антон Тарасов после личной встречи с телеведущей заявил, что та обманывает, рассказывая о деталях произошедшей аварии. По словам мужчины, Собчак солгала о помощи пострадавшим и о том, что она получила травмы в результате аварии. Он уточнил, что телеведущая предлагала оплатить работу психолога для его дочери, а также устроить ребенка в хорошую школу. Однако Тарасов отказался от такой помощи, потребовав компенсацию в размере 2 млн долларов.