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Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Политика
09.09.2022 17:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-mer-krasnodara-evgenij-pervyshov-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk
Видео канала «Кубань 24»

Политические деятели 9 сентября в первых рядах голосующих. Депутат Государственной думы Евгений Первышов посетил избирательный участок ранним утром.

После заполнения бюллетеней поделился своими ожиданиями от работы с будущим депутатским корпусом.

«Избирательная кампания была достаточно активной, насыщенной. Каждый из кандидатов политических партий представил свою платформу. Было достаточно много общения с избирателями, поэтому избирателю предоставлен выбор. И я думаю, кандидат или партия найдет свой отклик в избирательных бюллетенях», — сказал депутат Государственной думы Евгений Первышов.

На Кубани выборы продлятся три дня — с 9 по 11 сентября. Всего в крае проходит 102 избирательные кампании — граждане решают, кто займет посты в Законодательном собрании, станет главой поселения или депутатом муниципалитета.

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