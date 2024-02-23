Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо рассказал о возможности возвращения в РФ

Бывший полузащитник ФК «Краснодар» Жуан Натаилтон Рамос дос Сантос по прозвищу Жоаозиньо рассказал в интервью РИА Новости об упущенной возможности вернуться в одну из российских футбольных команд.

По словам футболиста, сейчас таких шансов стало гораздо меньше. Отметим, что ранее спортивный журналист Фабио Алейшо опубликовал в своём Telegram-канале информацию о том, что Жоаозиньо рассматривает возможные варианты возвращения в российский чемпионат по футболу. Якобы 35-летний полузащитник намеревался расторгнуть соглашение с клубом «Новоризонтино» из Бразилии.

«Рассматривал возможность поехать обратно, но не получилось. Сейчас, скорее, будет меньше шансов», — пожаловался Жоаозиньо.

Последней российской командой, за которую выступал Жоаозиньо, был ФК «Сочи». Клуб, базирующийся на территории города-курорта, футболист покинул в июле 2023 года. В составе «барсов» игрок провел 74 матча с результативностью девять голов. Ранее он выступал в составе «быков» в Краснодаре.

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