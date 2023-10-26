Экс-игрок ФК «Краснодар» Ари пожелал «быкам» победы в РПЛ

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал, что молится за краснодарцев и их чемпионство в Российской Премьер-лиге.

«Краснодар» все еще идет на первом месте. Я молюсь, чтобы они стали чемпионами России. Эта команда достойна быть чемпионом», — сказал Ари.

За «быков» 37-летний игрок провел в РПЛ 119 матчей, в которых забил 38 голов. Сейчас футболист выступает за «Атлетико Сеаренсе» в Бразилии, пишет Мetaratings.

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