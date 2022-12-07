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Экс-игрок ФК «Краснодар» Андрей Синицын: в сезонах 2014 и 2017 годов я выходил на пик формы

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-igrok-fk-krasnodar-andrej-sinitsyn-v-sezonah-2014-i-2017-godov-ya-vyhodil-na-pik-formy
Видео канала «Кубань 24»

В рамках ностальгического цикла программы «ФК. Легенды» 7 декабря выходит вторая часть истории Андрея Синицына, экс-вратаря футбольного клуба «Краснодар», который провел в коллективе восемь с половиной лет.

Синицын пришел, когда «быки» только осваивались в Премьер-лиге. Он поработал с четырьмя тренерами, сыграл за «горожан» в финале Кубка России и дебютировал в еврокубках.

Во второй части программы Андрей Синицын вспомнит Олега Кононова, Игоря Шалимова и Мурада Мусаева, назовет главного специалиста по отражению пенальти и расскажет о самом ярком периоде своей карьеры в стане «черно-зеленых».

«В 2017 году меня и в сборную вызывали. То есть это как заслуга за год, наверное, самая яркая. А до этого еще 2014 год у меня был очень хороший. То есть это два сезона, когда я чувствовал, что был максимально готов и ментально, и физически. Очень хорошо себя чувствовал», — рассказал Андрей Синицын.

Программу «ФК. Легенды» можно будет увидеть 7 декабря в 23:00 на телеканале «Кубань 24». Все выпуски после выхода в эфир доступны на RuTube-канале.

Автор:
Евгений Резник
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