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Экс-игрок ФК «Краснодар» Андрей Синицын: хотелось бы, чтобы Месси выиграл со сборной этот турнир

Спорт
25.11.2022 19:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-igrok-fk-krasnodar-andrej-sinitsyn-hotelos-by-chtoby-messi-vyigral-so-sbornoj-etot-turnir
Видео канала «Кубань 24»

Своими впечатлениями от мундиаля поделился и экс-игрок «Краснодара» Андрей Синицын.

«Чемпионат мира — это все сливки мира. То есть, Лига чемпионов в основном клубная, а здесь сборные. Немножко по-другому. В сборных тяжелее добиваться результатов. Ну и редкость чемпионата — раз в четыре года. Хотя были предложения и раз в два года играть, но тогда матчи Европы и мира потеряют свою привлекательность. Хотелось бы, чтобы Месси уже выиграл со сборной этот главный турнир», — сказал экс-игрок ФК «Краснодар» Андрей Синицын.

По словам Андрея Синицына, есть зарубежные команды, которые показывают интересный футбол.

«Ты начинаешь следить за ними на определенном отрезке, и все. Например, сборная Испании. Она будет стабильно играть в то, что ты ожидаешь», — поделился Андрей.

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