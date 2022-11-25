Экс-игрок ФК «Краснодар» Андрей Синицын: хотелось бы, чтобы Месси выиграл со сборной этот турнир

Видео канала «Кубань 24»

Своими впечатлениями от мундиаля поделился и экс-игрок «Краснодара» Андрей Синицын.

«Чемпионат мира — это все сливки мира. То есть, Лига чемпионов в основном клубная, а здесь сборные. Немножко по-другому. В сборных тяжелее добиваться результатов. Ну и редкость чемпионата — раз в четыре года. Хотя были предложения и раз в два года играть, но тогда матчи Европы и мира потеряют свою привлекательность. Хотелось бы, чтобы Месси уже выиграл со сборной этот главный турнир», — сказал экс-игрок ФК «Краснодар» Андрей Синицын.

По словам Андрея Синицына, есть зарубежные команды, которые показывают интересный футбол.

«Ты начинаешь следить за ними на определенном отрезке, и все. Например, сборная Испании. Она будет стабильно играть в то, что ты ожидаешь», — поделился Андрей.