Экс-глава крайсуда Кубани оспаривает решение о конфискации имущества

В августе текущего года у Александра Чернова, занимавшего с 1994 по 2019 год пост главы Краснодарского краевого суда, изъяли 87 объектов недвижимости.

Бывший председатель крайсуда оспаривает вынесенное решение. В настоящее время решение Красногорского районного суда Московской области находится в кассационной инстанции.

«Апелляция оставила без удовлетворения жалобу на пересмотр решения первой инстанции», — сообщил представитель Чернова в судах.

Представители экс-главы краевого суда просили оставить в его собственности два дома в Одинцово и в Краснодаре, а также элитную квартиру на Арбате в Москве.

По словам юристов, эту недвижимость приобретали как неликвид и строили на сбережения Чернова. Однако представители Генпрокуратуры не согласились с этими доводами и настояли на конфискации имущества как коррупционного, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в число 87 изъятых у Чернова объектов недвижимости входят дома в Краснодаре и Одинцово, квартиры, в том числе 300-метровая на Арбате в Москве, офисы, земельные участки и доли в бизнесе. Все это передали в доход государства. Кроме того, экс-глава крайсуда обязан вернуть 3,1 млрд рублей, полученные от незаконных сделок. Чернову оставили одну квартиру в Краснодаре.

