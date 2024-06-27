Экс-гендиректора ФК «Кубань» привлекли к субсидиарной ответственности

Бывшего генерального директора футбольного клуба «Кубань» Геннадия Крапивку и ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань» привлекли к ответственности по долгам НАО «Футбольный клуб «Кубань».

Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. В размещенных в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) материалах отмечается, что производство по заявлениям в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами футбольного клуба.

Уточняется, что конкурсный управляющий Евгений Слушкин просил привлечь контролирующих лиц должника к ответственности на сумму 2,3 млрд рублей, но суд отложил определение объема взыскания до окончания расчетов с кредиторами.

Крапивка руководил ФК «Кубань» с 2016 по 2018 годы. Также он являлся учредителем ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань»». Как говорится в определении суда, при Геннадии Кравпивке клуб заключил несколько сделок, совершенных для причинения вреда кредиторам. Сделки признали недействительными в рамках дела о банкротстве ФК «Кубань».

В мае 2018 года РФС не выдал ФК «Кубань» лицензию на участие в первенстве Футбольной национальной лиги из-за долгов, превышающих 1 млрд рублей. Арбитражный суд Краснодарского края по заявлению ФНС России о банкротстве клуба ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Футбольный клуб «Кубань»». ФК Кубань» задолжало 516 млн рублей зарплат и выходных пособий сотрудникам, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», НАО ФК «Кубань» признали банкротом в декабре 2017 года. Общий размер кредиторской задолженности организации составляет более 1,4 млрд рублей. В ноябре 2020 года стало известно, что тренажеры и транспорт ФК «Кубань» выставили на торги за 16,5 млн рублей. ФК «Кубань» взыскал 35 млн рублей после признания незаконной одной из сделок. Она была совершена с ООО «Славянск ЭКО». Недействительным это соглашение признал арбитражный суд Краснодарского края.