Экс-гендиректор «Анжи» назвал стадион «Краснодар» лучшим в России
Об этом бывший генеральный директор дагестанского клуба Айваз Казиахмедов рассказал в интервью журналисту.
«Мне больше всего нравится стадион Сергея Галицкого. Он компактный и в то же время технологичный, современный. Трудно не влюбиться», — сказал он.
По словам Казиахмедова, в России ему также нравятся стадионы «Газпром Арена» и «Лужники». Он отметил, что петербургский стадион очень большой с хорошой чашей. Благодаря квалифицированной работе агрономов поле на нем сохраняется и зимой. А «Лужники» — интересная арена с замечательным футбольным отсеком и шикарными раздевалками.
Однако, по мнению экс-гендиректора «Анжи» стадионом № 1 в России сейчас является «Краснодар», сообщает «Спорт-Экспресс».
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