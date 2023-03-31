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Экс-гендиректор «Анжи» назвал стадион «Краснодар» лучшим в России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-gendirektor-anzhi-nazval-stadion-krasnodar-luchshim-v-rossii
Экс-гендиректор «Анжи» назвал стадион «Краснодар» лучшим в России
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Об этом бывший генеральный директор дагестанского клуба Айваз Казиахмедов рассказал в интервью журналисту.

«Мне больше всего нравится стадион Сергея Галицкого. Он компактный и в то же время технологичный, современный. Трудно не влюбиться», — сказал он.

По словам Казиахмедова, в России ему также нравятся стадионы «Газпром Арена» и «Лужники». Он отметил, что петербургский стадион очень большой с хорошой чашей. Благодаря квалифицированной работе агрономов поле на нем сохраняется и зимой. А «Лужники» — интересная арена с замечательным футбольным отсеком и шикарными раздевалками.

Однако, по мнению экс-гендиректора «Анжи» стадионом № 1 в России сейчас является «Краснодар», сообщает «Спорт-Экспресс».

Читайте также: на реконструкцию стадиона «Динамо» в Краснодаре выделят еще 500 млн рублей. Эта информация была опубликована на сайте госзакупок.

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