Экс-депутата гордумы Новороссийска, осужденного за обман дольщиков, признали банкротом

Бывшего депутата думы Новороссийска, генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» (КЖС) Сергея Канева признал банкротом Арбитражный суд Краснодарского края.

С иском о признании генерального директора несостоятельным в суд обратилась Светлана Волкова. Обоснованием заявления она указала на неисполненные обязательства по договорам займа, которые подтверждают решения Октябрьского районного суда Новороссийска. Сумма задолженности — 52,7 млн рублей, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2019 года застройщика ЖК «Посейдон» признали банкротом. В эксплуатацию ЖК «Посейдон-1», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» должны были ввести в 2015 году, а полностью завершить строительство — в 2017 году. Строительство приостановили в связи с нехваткой у застройщика денег.