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Экс-депутата гордумы Новороссийска, осужденного за обман дольщиков, признали банкротом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-deputata-gordumy-novorossijska-osuzhdennogo-za-obman-dolshhikov-priznali-bankrotom
Экс-депутата гордумы Новороссийска, осужденного за обман дольщиков, признали банкротом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшего депутата думы Новороссийска, генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» (КЖС) Сергея Канева признал банкротом Арбитражный суд Краснодарского края.

С иском о признании генерального директора несостоятельным в суд обратилась Светлана Волкова. Обоснованием заявления она указала на неисполненные обязательства по договорам займа, которые подтверждают решения Октябрьского районного суда Новороссийска. Сумма задолженности — 52,7 млн рублей, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2019 года застройщика ЖК «Посейдон» признали банкротом. В эксплуатацию ЖК «Посейдон-1», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» должны были ввести в 2015 году, а полностью завершить строительство — в 2017 году. Строительство приостановили в связи с нехваткой у застройщика денег.

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