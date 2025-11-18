Экс-депутат из Сочи Эксузян подал иск к «Рен ТВ» о защите чести и достоинства

Иск сочинского бизнесмена и экс-депутата горсобрания Сергея Эксузяна рассмотрит Октябрьский районный суд Краснодара.

В иске Эксузян требует признать порочащей и не соответствующей действительности информацию о его связи с Рубеном Татуляном, которого СМИ называют «крестным отцом Сочи» по прозвищу Робсон.

Как сообщил адвокат Эксузяна, поводом для иска стал документальный спецпроект «Крестный отец Сочи. Конец истории». Программа вышла в эфир 24 мая 2025 года.

Представитель истца отметил, что противоречащая действительности информация появляется на 43-й минуте программы. В программе сообщили, что Сергей Эксузян «помогал Робсону в махинациях с землей». Адвокат отметил, что его клиент не имеет никакого отношения к расследуемым уголовным делам, возбужденным в отношении Татуляна.

«Истец не имел с Татуляном каких-либо совместных коммерческих проектов и деловых связей. Приговор суда либо иной процессуальный документ, подтверждающий факт совместной преступной или иной деятельности Рубена Татуляна и Сергея Эксузяна, отсутствует. Более того, сюжет документального фильма не раскрывает конкретные факты и информацию, которые бы подтверждали указанные утверждения», — подчеркнул он.

Также представитель Эксузяна акцентировал внимание на том, что неосторожные упоминания и высказывания приводят к искажению общественного мнения и необоснованным обвинениям.

«В условиях современного информационного общества важно обеспечивать высокие стандарты журналистской честности и фактической точности», — цитирует адвоката «Ъ-Сочи».

Ответчиками выступают ООО «Акцепт», которому принадлежит телеканал, и журналист-расследователь Евгений Михайлов.

В иске отмечено, что упоминание является клеветой и причиняет вред доброму имени и репутации экс-депутата, а ответчики, злоупотребляя статусом федерального средства массовой информации, приписывают ему участие в преступлениях, которые он никогда не совершал. Эксузян требует удалить сюжет, опубликовать опровержение и взыскать моральную компенсацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывшего депутата городского собрания Сочи Сергея Эксузяна задержали правоохранительные органы. В 2022 году Сергей Эксузян указал неверные данные о собственных доходах и имуществе за что был лишен депутатских полномочий. В 2023 году Центральный районный суд города Сочи принял решение изъять у него 110 миллионов рублей, а также земельный участок площадью один гектар и жилой дом.

Позднее суд изъял у бывшего депутата имущество на 635 млн рублей — два земельных участка общей стоимостью 525 млн рублей, а также денежные средства в размере 110 млн рублей.

