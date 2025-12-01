Экологичный ноябрь с DOGMA: новые деревья появились в микрорайоне «Парк Победы»

Erid: 2VSb5y4MqJR

Строительная компания DOGMA системно занимается озеленением своих жилых комплексов. Около 40 саженцев сосен и 50 елей из Центральной России высадили в первой и третьей очереди ЖК «Парк Победы».

Конец осени стал для DOGMA особенно экологичным: не так давно в ЖК «Самолет» посадили семиметровую бельгийскую пихту, а после заложили аллею из плодовых деревьев.

В перспективе комплексное озеленение каждого проекта компании. Так, в «Парке Победы» прошла высадка хвойных — сосен и елей. В планах посадить на территории жилого комплекса и другие растения: несколько видов сосен, гибискус махровый, тис ягодный и ирга Ламарка, еще злаковые и многолетники. Некоторые из них появятся внутри двора на крыше парковки.

«Компания уделяет особое внимание озеленению проектов, нам важно сохранять разумный баланс между масштабной застройкой микрорайонов с развитой инфраструктурой и благоустройством территории, созданием локальных точек притяжения», — отметила директор департамента стратегии продукта ГК DOGMA Евгения Стяжкина.

Сердцем жилого комплекса «Парк Победы» является бульвар с пышной зеленью, где приятно находиться в любое время. Здесь можно спрятаться от солнца под навесами для чтения или в тени крупных деревьев. Растения задают парадный вид бульвару, который служит еще и культурным пространством. Богатое озеленение дает чувство единения и гармонии с природой.

«Парк Победы» — концептуально новый микрорайон с уникальным культурным пространством. Это архитектура в стиле сталинского ампира, вечерняя подсветка фасадов, которую отличает монументальность, классические пропорции и четкость линий. В жилом микрорайоне все рядом: игровые и спортивные площадки, места для отдыха и прогулок. Кафе, рестораны, полезные сервисы и магазины также в шаговой доступности.

