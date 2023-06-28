Экологический оператор разработал стандарты сбора мусора на территории курортов и заповедников России

Соответствующую инициативу Российский экологический оператор разработал и направил корпорации «Туризм.РФ», в задачи которой входит реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Речь идет о стандартах обращения с отходами в заповедных зонах и природных территориях с большим турпотоком, в том числе там планируют организовать раздельный сбор мусора.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, отсутствие установленных норм и правил обращения с отходами на заповедных и особо охраняемых природных территориях причиняет неизгладимый ущерб природе. Он выступил за совместную проработку мер для изменения ситуации в лучшую сторону.

Сейчас ситуация с состоянием окружающей среды на территориях с большим потоком туристов действительно является неблагоприятной, отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он подтвердил, что установление стандартов поможет решить эту проблему.

По словам экспертов, по мере развития внутреннего туризма все больше жителей страны проявляют интерес не только к классическим достопримечательностям, но и к особо охраняемым природным территориям. Поэтому у людей должна быть возможность цивилизованно избавиться от мусора, а для этого нужно подготовить инфраструктуру и соответствующий персонал. Реализация этих задач займет около 1-1,5 лет, сообщают «Известия».

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