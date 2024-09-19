Эколог: бегающие по Краснодару олени могли прийти из Белореченского района

Жители Краснодара встретили в лесополосе около Яблоновского моста двух оленей. Очевидцы успели снять животных на видео, когда те переплывали Кубань. Специальный корреспондент «Кубань 24» Анастасия Назаренко разбиралась, откуда и куда они держали путь.

Этими же вопросами задался и житель Краснодара Юрий Аникеев. Мужчина часто приходит на берег реки прогуляться и сам видел в эти выходные нежданных гостей.

«Это были самки — без рогов, маленькие, шерсть не пятнистая, однотонная. Я думаю, им больше года. Видел их примерно в полдень. Они 3-4 минуты воду попили и ушли», — вспоминает житель Краснодара Юрий Аникеев.

Краснодарский заповедник «Остров масленицы» не является основным местом обитания оленей, и увиденные горожанами животные, вероятно, пришлые.

«Скорее всего, это были молодые особи благородного оленя, которые просто в рамках такого явления, как «пульсация ареала», забрели на нашу территорию. Река Кубань достаточно обмелела, поэтому в сейчас пройти по берегу из Адыгеи или Белореченского района им не составило труда», — отмечает начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Алексей Вакуленко.

«Олени охотно поедают траву и осенние листья. В лесополосе на улице Береговой еды для них много и она разнообразна. Более того, здесь нет хищников и немноголюдно. Возможно, все это и привлекло оленей», — полагает Анастасия Назаренко.

Увидеть оленей достаточно сложно, так как они скрытные и пугливые. Несмотря на это при встрече с ними людям нужно быть осторожными — милые на первый взгляд олени могут атаковать человека (особенно во время гона). Так что при встрече с этими животными желательно стоять неподвижно или спрятаться за деревом.