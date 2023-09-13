Экоактивист «Ваня-не-спит» умер от сердечного приступа у реки в Майкопе
Общество
13.09.2023 14:11
Известного новороссийского экоактивиста, члена эковахты Ивана Карпенко многие местные знали под именем «Ваня-не-спит» — под таким ником он был зарегистрирован в соцсетях.
Карпенко помогал решать местным жителям коммунальные и водоохранные вопросы, боролся с незаконной застройкой, а также помогал защитить и сохранить Суджукскую лагуну, Пионерскую и Цемесскую рощи.
Несколько месяцев назад экоактивист переехал в Адыгею — там он продолжал решать экологические проблемы.
«Тело Ивана нашли утром 11 сентября на берегу реки в Майкопе. Причиной смерти Вани стала кардиомиопатия, которая привела к острой сердечной недостаточности», — сообщил брат Ивана Александр Карпенко в соцсетях.
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