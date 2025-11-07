Logo
Екатерина Шпак: вопрос энергоснабжения края под контролем министерства ТЭК и ЖКХ
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель начальника отдела теплоснабжения министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Екатерина Шпак, юрист Валерия Керимова, глава Лабинского района Владимир Забураев, заместитель главы Северского района Евгений Алышев.


Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки посетил Краснодарский край и совместно с губернатором Вениамином Кондратьевым побывал на одном из энергообъектов региона. Затем на встрече рассмотрели вопросы подготовки электроэнергетики и объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Отдельное внимание глава региона уделил отопительному сезону. Всего на подготовку предусмотрели более 10 млрд рублей, из них свыше 5 млрд рублей направили на модернизацию котельных и замену сетей. Работы ведутся как по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», так и по краевым программам.

Юлия Вознесенская

