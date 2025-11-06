Logo
Екатерина Писаренко: джаз — это самая ароматная музыка в моей жизни

Екатерина Писаренко: джаз — это самая ароматная музыка в моей жизни
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — участница коллектива «Джазовые пирожки», певица Екатерина Писаренко.


В студии гостья исполнила песню «Oh, lady be good». Исполнительница рассказала об этом творческом проекте, его идее и музыкальном стиле. Гостья рассказала, как появилось название коллектива, чем вдохновляются участники, в чем особенность их звучания и атмосферы выступлений. Также обсудили, где зрители могут услышать «Джазовые пирожки» и какие новые музыкальные сюрпризы готовит коллектив.

Артем Гагара

Андрей Трегубов

