Екатерина Писаренко: джаз — это самая ароматная музыка в моей жизни

Гостья программы «Хорошее утро» — участница коллектива «Джазовые пирожки», певица Екатерина Писаренко.



В студии гостья исполнила песню «Oh, lady be good». Исполнительница рассказала об этом творческом проекте, его идее и музыкальном стиле. Гостья рассказала, как появилось название коллектива, чем вдохновляются участники, в чем особенность их звучания и атмосферы выступлений. Также обсудили, где зрители могут услышать «Джазовые пирожки» и какие новые музыкальные сюрпризы готовит коллектив.