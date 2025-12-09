Екатерина Нищеретова: курение приводит к болезням и патологиям

Гости программы «Детали» — заведующая приемным отделением наркологического диспансера Екатерина Нищеретова, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Яна Шрамко, заместитель начальника управления министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Евгений Колокольцев.

В Госдуму внесли поправки в закон о полном запрете продажи вейпов и других электронных устройств для потребления никотина. Под ограничение попадут и сами устройства, и жидкости к ним. Общественная организация «Опора России» раскритиковала предлагаемый Минфином РФ и поддержанный некоторыми регионами законопроект, разрешающий субъектам России запрещать продажу вейпов.

В качестве альтернативы общественники предлагают ужесточить наказание за продажу такой продукции несовершеннолетним, снизить содержание никотина в вейпах и продолжать их маркировать.

Врачи напомнили, что курительные устройства гораздо быстрее оказывают негативный эффект на здоровье, чем сигареты. Мнение медиков по этой теме — в программе «Детали».