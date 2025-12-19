Екатерина Михайлова: помощь бойцам и их семьям является приоритетом

Гости программы «Детали» — начальник управления кадровой политики Краснодарского края Екатерина Михайлова, руководитель представительства президентской академии РАНХиГС в Краснодарском крае Вероника Панасейкина, советник главы Темрюкского района, финалист кадрового проекта «Герои Кубани» Роман Колпаков, финалист проекта Владимир Апаев.





По данным администрации президента РФ, Краснодарский край занимает третье место в рейтинге регионов с максимальным количеством участников программы «Время героев» с наивысшим управленческим потенциалом. Программу для участников специальной военной операции «Герои Кубани» запустили по инициативе губернатора в феврале 2025 года на основе федерального проекта.

Во время прямой линии президент страны Владимир Путин говорил об успехах программы и о поддержке участников СВО. Подробнее об этом — в новом выпуске «Деталей».