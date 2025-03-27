Екатерина Михайлова: к каждой заявке участника СВО относимся без формализма

Гости программы «Детали» — начальник управления кадровой политики Краснодарского края Екатерина Михайлова, председатель регионального отделения Краснодарского края Общества инвалидов «Опора» Алексей Егоров, член Общественного совета проекта, руководитель регионального отделения Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко.

Сформирован Общественный совет проекта «Герои Кубани». Кадровую программу, аналогичную федеральному проекту «Время героев», запустили в рамках поручения президента России. Ее реализация находится под личным контролем губернатора Вениамина Кондратьева.

Основная цель проекта «Герои Кубани» — помочь ветеранам и участникам специальной военной операции открыть для себя новые перспективы после возвращения в гражданскую жизнь. Каков механизм приема заявок — обсудили в «Деталях».