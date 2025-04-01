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Екатерина Малиновская: туроператор никогда не отправит отдыхать туда, где опасно

Ссылка https://kuban24.tv/item/ekaterina-malinovskaya-turoperator-nikogda-ne-otpravit-otdyhat-tuda-gde-opasno
Екатерина Малиновская: туроператор никогда не отправит отдыхать туда, где опасно
Видео канала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — трэвел-специалист и яхтенный брокер Екатерина Малиновская.

В Тайланде недавно произошло сильное землятресение. Многие россияне, желающие отправиться туда на отдых в межсезонье, задались вопросом: «Стоит ли лететь в эту страну в отпуск именно сейчас, или лучше перенести его на более спокойное время?». Ответ на этот вопрос дала по видеосвязи гостья «Хорошего утра» Екатерина Малиновская.

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