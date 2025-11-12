Екатерина Лукович: главная цель фестиваля — сохранить творчество участников СВО

Гости программы «Детали» — руководитель Театра Защитника Отечества министерства культуры Краснодарского края Екатерина Лукович, главный режиссер Театра Защитника Отечества министерства культуры Краснодарского края Андрей Корионов, участник фестиваля «ПереПрава», ветеран СВО Сергей Колодий, серебряный призер фестиваля «ПереПрава», участник СВО Александр Гущев.

В Краснодаре завершился второй открытый фестиваль творчества участников спецоперации «ПереПрава». В этом году в фестивале приняли участие более 100 авторов и исполнителей из разных регионов страны. Это участники СВО, создающие художественные произведения. В финал вышли 15 талантливых военнослужащих.



Гран-при в номинации «Песни участников СВО» получил Виктор Гончарук, в номинации «Стихотворения участников СВО» — Виктор Пикалов.

В «Деталях» обсудили, как прошел фестиваль, насколько важно современной культуре обращать внимание на патриотические темы.