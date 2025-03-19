Екатерина Лукашова: домра — это инструмент, который не играет, а поет

Гости программы «Хорошее утро» — ансамбль домристов «Дека» и его руководитель, заслуженный работник культуры Краснодарского края Инна Исаева, участницы коллектива Джульетта Цикуниб, Екатерина Лукашова.

Это утро в студии началось с игры на домре — ансамбль «Дека» исполнил на этом инструменте «Не щебече, соловейко». А после Инна Исаева поделилась секретами, как привить ребенку любовь к музыке и домре, какие мелодии можно исполнить на нем и