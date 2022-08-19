Ейск оказался вторым в списке самых популярных мест для дачного отдыха
Общество
19.08.2022 10:06
Соответствующий рейтинг составили специалисты портала аренды жилья. В этом списке первое место было отдано Евпатории.
Ниже в таблице расположились дачные поселки Карелии, Тверской области и Алтая. Эксперты отметили, что такой вид досуга был популярен в Советском Союзе и сейчас переживает возрождение.
В 2022 году спрос на аренду летних домиков по сравнению с прошлым годом вырос на треть. При этом цена бронирования увеличилась на 20%. Сейчас сутки такого отдыха обойдутся от 3 тыс. до 8 тыс. рублей.
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