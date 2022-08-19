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Ейск оказался вторым в списке самых популярных мест для дачного отдыха

Общество
19.08.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/ejsk-okazalsya-vtorym-v-spiske-samyh-populyarnyh-mest-dlya-dachnogo-otdyha
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг составили специалисты портала аренды жилья. В этом списке первое место было отдано Евпатории.

Ниже в таблице расположились дачные поселки Карелии, Тверской области и Алтая. Эксперты отметили, что такой вид досуга был популярен в Советском Союзе и сейчас переживает возрождение.

В 2022 году спрос на аренду летних домиков по сравнению с прошлым годом вырос на треть. При этом цена бронирования увеличилась на 20%. Сейчас сутки такого отдыха обойдутся от 3 тыс. до 8 тыс. рублей.

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